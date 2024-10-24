В Октябрьском районе Ижевска пресекли деятельность частного детсада без лицензии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пресекли деятельность частного детского сада без лицензии. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Установлено, что предприниматель без заключения СанПина и разрешения организовал работу детского сада в Октябрьском районе города. Кроме того, в частном учреждении обнаружили просроченные продукты.

По инициативе прокурора ИП привлекли к административной ответственности в виде штрафа три тысячи рублей.

Получение предпринимателем разрешительных документов находится на контроле.