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В Октябрьском районе Ижевска пресекли деятельность частного детсада без лицензии

09:40, 24 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Октябрьском районе Ижевска пресекли деятельность частного детсада без лицензии
09:40, 24 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
96
0
#Ижевск\n#Октябрьский район\n#административная ответственность\n#индивидуальные предприниматели\n#детские сады
Источник фото: unsplash.com (Keren Fedida)
96
0

Кроме того, в учреждении обнаружили просрочку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пресекли деятельность частного детского сада без лицензии. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Установлено, что предприниматель без заключения СанПина и разрешения организовал работу детского сада в Октябрьском районе города. Кроме того, в частном учреждении обнаружили просроченные продукты.

По инициативе прокурора ИП привлекли к административной ответственности в виде штрафа три тысячи рублей.

Получение предпринимателем разрешительных документов находится на контроле.

09:40, 24 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
96
0
#Ижевск\n#Октябрьский район\n#административная ответственность\n#индивидуальные предприниматели\n#детские сады