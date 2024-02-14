МыСпросилиЗаВас: всегда ли дорогая зубная паста лучше дешёвой?

Жительница Ижевска Мария Князева спрашивает: «Правда ли, что чем дороже зубная паста, тем она лучше?».

На вопрос «Сусанину» ответила главврач стоматологии «Смарт» Валерия Переина: «Если цена выше, не значит, что данная паста однозначно лучше. На стоимость пасты может влиять и бренд производителя. Но, с другой стороны, в дорогой пасте может использоваться сырье более высокого качества, что влияет на ценообразование».

Она отметила, что при выборе зубной пасты нужно учитывать индивидуальные особенности полости рта и наличие проблем у человека. Подобрать пасту конкретно каждому пациенту с нужными ему компонентами могут стоматологи.

Валерия Переина рассказала, что фторид натрия в составе пасты укрепляет и восстанавливает эмаль, но тогда в ней не должно быть кальция. Вместе эти два вещества образуют нерастворимую соль.

Также лучше всего выбирать пасту со следующими компонентами:

Ксилитом — натуральным сахарозаменителем, который убивает бактерии и защищает от кариеса;

Цитратом цинка — антисептиком, который препятствует образованию зубного камня;

Пероксидом карбамида — компонентом для отбеливания эмали;

Экстрактами лекарственных трав — натуральными антисептиками и противовоспалительными средствами;

Пептидами — органическими веществами, которые восстанавливают дёсна.

А зубную пасту с этими компонентами стоматолог не рекомендует брать:

Лаурилсульфат натрия (SLS) — помогает пасте пениться, но снижает естественную защиту слизистой;

Триклозан и триклогард — антибиотики, которые влияют на микрофлору полости рта и убивают полезные бактерии;

Диоксид титана — это вещество придаёт пасте белый цвет, но негативно воздействует на пищеварение;

Парабены (метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен) — они продлевают срок хранения продукта, но, накапливаясь, нарушают работу эндокринной системы и могут вызывать аллергию.

Жителям Удмуртии также напоминают, что раз в полгода стоит посещать стоматолога для профессиональной чистки зубов.

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