Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид

Научно-производственный центр по БПЛА планируют создать в Удмуртии

10:50, 13 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Научно-производственный центр по БПЛА планируют создать в Удмуртии
10:50, 13 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
416
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотники\n#БПЛА
Фото: unsplash.com (Ian Baldwin)
416
0

В нём будут изготавливать детали для отечественных беспилотников и готовить кадры для отрасли.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие годы в Удмуртии создадут Научно-производственный центр по БПЛА. Об этом сообщила в соцсетях первый вице-премьер республики Ольга Абрамова.

«Всем известно, что Удмуртия — абсолютный лидер по производству БПЛА. Надо понимать, что весь российский рынок БПЛА на 30% обеспечен собственным производством. Остальное — импорт. В конце прошлого года в стране был принят новый национальный проект по развитию этого направления», — отметила Ольга Викторовна.

Она рассказала, что сейчас власти Удмуртии прорабатывают вопросы научных разработок, подготовки кадров и развития производства в области беспилотников.

«В ближайшие годы в Удмуртии будет создан Научно-производственный центр по БПЛА. В нём будут предоставляться услуги по изготовлению деталей и комплектующих, их мелкосерийное производство и подготовка кадров различных специальностей для отрасли», — поделилась планами первый вице-премьер.

10:50, 13 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
416
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотники\n#БПЛА