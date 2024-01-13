Научно-производственный центр по БПЛА планируют создать в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие годы в Удмуртии создадут Научно-производственный центр по БПЛА. Об этом сообщила в соцсетях первый вице-премьер республики Ольга Абрамова.

«Всем известно, что Удмуртия — абсолютный лидер по производству БПЛА. Надо понимать, что весь российский рынок БПЛА на 30% обеспечен собственным производством. Остальное — импорт. В конце прошлого года в стране был принят новый национальный проект по развитию этого направления», — отметила Ольга Викторовна.

Она рассказала, что сейчас власти Удмуртии прорабатывают вопросы научных разработок, подготовки кадров и развития производства в области беспилотников.

«В ближайшие годы в Удмуртии будет создан Научно-производственный центр по БПЛА. В нём будут предоставляться услуги по изготовлению деталей и комплектующих, их мелкосерийное производство и подготовка кадров различных специальностей для отрасли», — поделилась планами первый вице-премьер.