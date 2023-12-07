Более 1,2 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Удмуртии с начала года

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первые 11 месяцев 2023 года построили 6,5 тысячи частных и 55 многоквартирных домов. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, в эксплуатацию введено 1 млн 246 тысяч квадратных метров жилья. Темп к показателям аналогичного периода прошлого года — плюс 7%.

«В регионе снова достигнут рекордный показатель жилищного строительства. Это одна из важных целей реализации национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

По индивидуальному жилью темпы остаются на уровне прошлого года. С января по декабрь в Удмуртии построено и зарегистрировано 6 489 частных домов (738 тысяч кв. м жилья).

Строительство многоквартирных домов опережает темпы 2022 года на 28%. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 55 многоквартирных домов жилой площадью 508 тысяч кв. м. До конца года планируется завершить строительство еще четырёх МКД. В стройке находится 257 многоквартирных домов.

«Баланс спроса и предложений на первичном рынке недвижимости остаётся в равновесии. 69% квартир, планируемых к вводу до конца текущего года, уже продано. Порядка 70% жилья в новостройках приобретается дольщиками с использованием кредитных средств», — отмечается в релизе.

Напомним, также в этом году 910 жителей Удмуртии, проживающих в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года, улучшили свои жилищные условия. Эту возможность они получили также благодаря реализации национального проекта «Жильё и городская среда». За 10 месяцев 2023 года в республике расселено свыше 13 тыс. кв. м аварийного жилья. Напомним, что реализация региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья стартовала в 2019 году. За время её действия в Удмуртии расселено 59 тыс. кв. м аварийного фонда, жилищные условия улучшили более 4 тыс. человек.