ЭнергосбыТ Плюс в Удмуртии наградил победителей акции «Лучшая жилищная организация»

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей акции «Лучшая жилищная организация». Три ТСЖ из Ижевска и Сарапула получили сертификаты на благоустройство придомовой территории номиналом от 100 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс».



Лидерами акции стали 19 исполнителей коммунальных услуг и среди них был проведен розыгрыш подарочных сертификатов. Победителями акции стали: ТСЖ «СТ.Разина, 65» (ИНН 1838010400, Сарапул), ТСН «Товарищество собственников жилья «Ривьера-Парк» (ИНН 1831187871, Ижевск), ТСН «Товарищество собственников жиль «Ю-2» (ИНН 1841055169, Ижевск).



В этом году на конкурс «Лучшая жилищная организация» заявились 88 компаний из Ижевска, Воткинска, Можги и Сарапула и Увы. Энергетики оценивали участников по ряду критериев: отсутствие задолженности и своевременная оплата за энергоресурсы, готовность к отопительному периоду, своевременность передачи показаний приборов учета, отсутствие судебных споров в Арбитражном суде Удмуртской Республики.



Кроме того, для участия в акции требовалось наличие регистрации в «Личном кабинете клиента» и сотрудничество с энергосбытовой компанией через систему электронного документооборота.



За каждое выполненное условие участникам акции начислялись баллы. Их подсчетом занималась специальная комиссия, назначенная директором филиала.



«Из года в год мы видим устойчивый интерес к этой акции. Есть организации, которые участвуют постоянно. Но в этот раз году у нас золотой дубль. ТСЖ «Ю-2» из Ижевска, победившее в прошлом году, стало лидером в своей группе и в 2023 году. Это не может нас не радовать. Мы отмечаем насколько высок профессиональный уровень таких компаний, все они стремятся быть лучшими в своей работе, дорожат своей репутацией, добросовестно выполняют обязательства перед ресурсоснабжающими компаниями и, конечно, своими жильцами», — рассказал директор Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин.



Победители акции получили сертификаты номиналом 100 тыс. рублей, 150 тыс. рублей и 200 тыс. рублей на приобретение объектов малых архитектурных форм в свои дворы.