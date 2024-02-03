Для тружеников села Удмуртии в 2024 году построят 37 домов

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал строительство в 2024 году на селе 37 домов для специалистов. Информация опубликована на странице руководителя региона.

Дома предназначены для агрономов, животноводов, механизаторов, ветеринаров, воспитателей, учителей и врачей.

В Воткинском районе построят 14 домов, в Кезском — восемь, в Увинском – семь, в Дебёсском – три, по два в Алнашском и Глазовском района и один в Селтинском. Список сформирован по заявкам муниципальных властей и сельхозпредприятий. Строительство будет вестись при участии хозяйств. Спустя пять лет их сотрудники смогут выкупить дома за 10% от их стоимости. Через 10 лет цена выкупа составит 1%.

«Рассчитываем, что сможем построить больше - Министерство сельского хозяйства РФ собирает заявки на допфинансирование. К программе готовы подключиться еще 74 наших предприятия», — написал глава Удмуртия.

В 2023 году по программе «Развитие сельских территорий» в Удмуртии построили 84 дома в 12 районах. Улучшить жилищные условия смогли 39 семей.