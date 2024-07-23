По решению суда жители микрорайона «Орловское» в Ижевске могут рассчитывать на подвоз детей в школу

Ижевск. Удмуртия. Администрацию Ижевска через суд обязали взять на себя обязательства по развитию входящих в городскую черту новых жилых поселков. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

К прокурору Удмуртии обратилась жительница микрорайона индивидуальной жилой застройки «Орловское», что располагается в локации пересечения Славянского шоссе и объездной Ижевска. Женщина посетовала, что развитию социальной инфраструктуры в растущем поселке, в том числе организации школьного маршрута для подвоза детей к месту учебы, препятствует отсутствие проекта планировки данной территории.

Прокурорской проверкой установлено, что администрация Ижевска действительно долгое время уклоняется от разработки проекта территории микрорайона «Орловское». В суд прокуратурой был направлен иск с требованием возложить на муниципалитет обязанности по по утверждению необходимой документации. Иск удовлетворен, решение о его исполнении находится на контроле республиканской прокуратуры.