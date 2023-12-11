По требованию суда в Алнашском районе создадут маневренный фонд

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе появятся помещения маневренного фонда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее прокуратура проверила, как жителей аварийных домов в Алнашском районе обеспечивают жилыми помещениями маневренного фонда. В результате выяснилось, что в районе нет соответствующих помещений, поэтому при непредвиденных обстоятельствах нуждающимся не предоставят жилье.

Отмечается, что долгое время муниципалитет даже не принимал меры для создания маневренного фонда.

Прокурор внес главе администрации Алнашского района представление, но нарушения не были устранены. Тогда прокуратура обратилась в суд. В результате органы местного самоуправления обязали сформировать маневренный фонд на территории Алнашского района. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.