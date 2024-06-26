В 2024 году более 50 сельских семей Удмуртии получат жилье по договору найма

Ижевск. Удмуртия. Более 50 сельских семей Удмуртии получат жилье по договору найма в этом году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Благодаря дополнительному финансированию со стороны Минсельхоза России, в Удмуртии по программе «Комплексное развитие сельских территорий» появится ещё 19 жилых помещений для работников АПК и социальной сферы.

«На эти цели 4 муниципалитетам республики выделено 115 млн рублей. Из них 78 млн рублей — средства федерального бюджета. Площадь строительства составит порядка 1,4 тысячи квадратных метров. Таким образом общая площадь ввода жилья по направлению найма в этом году достигнет 4 тысяч кв. м», — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Жилье появится у семей механиков, водителей, трактористов, хирурга, фельдшера, животновода и представителей других профессий.

В Алнашском районе приобретут три квартиры и построят четыре дома для работников фермы Петра Степанова и нескольких сельхозорганизаций. В Дебесском районе возведут три дома для врача районной больницы и специалистов колхозов имени Чапаева и Калинина.

Для фельдшера Кезской районной больницы и специалистов СПК «Маяк» и «Искра» построят шесть домов. В Селтинском районе появится три дома для работников сельхозорганизаций «Восток» и «Звезда».

«По всем остальным 37 домам продолжается активная стройка — заливка фундаментов и кладка стен. А в 15 приобретенных домах уже завершается монтаж кровли, установка окон и внутренняя отделка. Вереница первых новоселий стартует уже в конце июня», — поделилась первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова.