В Игринском районе после вмешательства прокуратуры появился маневренный жилищный фонд

Органы местного самоуправления долгое время не принимали меры по формированию фонда.
Игра. Удмуртия. После вмешательства прокурора в Игринском районе создали маневренный жилищный фонд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Прокурорская проверка установила, что на территории района нет жилья маневренного фонда. Из-за этого отсутствует возможность расселения жителей в случаях, когда это необходимо. Долгое время органы местного самоуправления не принимали меры по созданию фонда.
Прокурор района обратился в суд с иском о возложении на игринскую администрацию обязанности по формированию маневренного фонда.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
Напомним, ранее маневренные фонды появились в Алнашском и Увинском районах.