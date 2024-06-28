В Игринском районе после вмешательства прокуратуры появился маневренный жилищный фонд

Игра. Удмуртия. После вмешательства прокурора в Игринском районе создали маневренный жилищный фонд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Прокурорская проверка установила, что на территории района нет жилья маневренного фонда. Из-за этого отсутствует возможность расселения жителей в случаях, когда это необходимо. Долгое время органы местного самоуправления не принимали меры по созданию фонда.

Прокурор района обратился в суд с иском о возложении на игринскую администрацию обязанности по формированию маневренного фонда.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Напомним, ранее маневренные фонды появились в Алнашском и Увинском районах.