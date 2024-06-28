Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
БУММАШ - заводской бум Лонгрид Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид

В Игринском районе после вмешательства прокуратуры появился маневренный жилищный фонд

13:40, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Игринском районе после вмешательства прокуратуры появился маневренный жилищный фонд
13:40, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
42
0
#Прокуратура\n#Игринский район\n#жилье
Фото: arzik2
42
0

Органы местного самоуправления долгое время не принимали меры по формированию фонда.

Игра. Удмуртия. После вмешательства прокурора в Игринском районе создали маневренный жилищный фонд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Прокурорская проверка установила, что на территории района нет жилья маневренного фонда. Из-за этого отсутствует возможность расселения жителей в случаях, когда это необходимо. Долгое время органы местного самоуправления не принимали меры по созданию фонда.

Прокурор района обратился в суд с иском о возложении на игринскую администрацию обязанности по формированию маневренного фонда.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Напомним, ранее маневренные фонды появились в Алнашском и Увинском районах.

13:40, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
42
0
#Прокуратура\n#Игринский район\n#жилье