В Удмуртии дети-сироты начали приобретать квартиры по новой федеральной программе

Ижевск. Удмуртия. Первым детям-сиротам в Удмуртии одобрили заявки на получение государственного сертификата на покупку жилья. Средства выделяются в рамках новой федеральной программы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выплата по сертификату составит 3 млн рублей. Средства выплачиваются напрямую продавцу жилья или в банк, где оформлена ипотека. На недвижимость после приобретения на три года накладывается запрет продажи и дарения, а также сдачи его в аренду.

«Уже одобрено четыре заявки, и выделены средства еще на семь. С заявкой на получение сертификата необходимо обращаться в Министерство социальной политики и труда Удмуртии. Минстрой Удмуртии со своей стороны подготовил памятку с алгоритмом действий и проект договора купли-продажи, которые будут выдаваться при получении сертификата на выплату», – сообщила и. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Ольга Дубовцева.