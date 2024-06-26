Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
БУММАШ - заводской бум Лонгрид Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид

В Удмуртии дети-сироты начали приобретать квартиры по новой федеральной программе

12:50, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии дети-сироты начали приобретать квартиры по новой федеральной программе
12:50, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети-сироты\n#жилье
Фото: Wonderlane на Unsplash
20
0

Уже одобрено четыре заявки, на каждую из которых предусмотрено 3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Первым детям-сиротам в Удмуртии одобрили заявки на получение государственного сертификата на покупку жилья. Средства выделяются в рамках новой федеральной программы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Выплата по сертификату составит 3 млн рублей. Средства выплачиваются напрямую продавцу жилья или в банк, где оформлена ипотека. На недвижимость после приобретения на три года накладывается запрет продажи и дарения, а также сдачи его в аренду. 

«Уже одобрено четыре заявки, и выделены средства еще на семь. С заявкой на получение сертификата необходимо обращаться в Министерство социальной политики и труда Удмуртии. Минстрой Удмуртии со своей стороны подготовил памятку с алгоритмом действий и проект договора купли-продажи, которые будут выдаваться при получении сертификата на выплату», – сообщила и. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Ольга Дубовцева. 

12:50, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети-сироты\n#жилье