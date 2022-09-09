В Хохряках открыли новый детский сад на 220 мест

Хохряки. Удмуртия. В деревне Хохряки Завьяловского района заработал новый детский сад. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Ранее на территории управления «Хохряковское» работали только 2 детских сада, рассчитанные на 160 и 80 мест. Новый сад сможет принять до 220 детей. Здание построили в рамках нацпроекта «Демография».

«С вводом в эксплуатацию нового здания охват дошкольным образованием детей с 1,5 лет, проживающих на Хохряковской территории, будет обеспечен на сто процентов. Кроме того, здесь будут обеспечены местами дети, проживающие на Ягульской территории», — рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

В новом детском саду есть современный пищевой блок, спортивный и актовый залы, а для детей с ограниченными возможностями работают лифты. Для ребят купили дидактические материалы, специальное логопедическое оборудование, спортивный инвентарь, а также развивающие игрушки.

На территории сада создана метеоплощадка «Маленькие метеорологи», где дети будут наблюдать за изменениями погоды, составлять прогнозы и учиться осознанному отношению к природе. Еще для ребят создали «Музыкальную площадку», которая позволит им развивать музыкальный слух, чувство такта, внимание и творческие способности.