Экс-главу сельского поселения в Воткинском районе отправили под суд за махинации с социальным жильем

Воткинск. Удмуртия. Экс-главу одного из сельских поселений в Воткинском районе отправили под суд за превышение должностных полномочий. Бывшую муниципальную чиновницу обвинили в махинациях со служебным жильем для работников бюджетной сферы. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртской Республике.

Причастность подозреваемой к незаконным действиям с муниципальным жилым фондом установили сотрудники республиканского УФСБ, уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности работников следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что фигурантка дела, используя полномочия главы муниципального образования в личных целях, вынесла постановление о выводе из специализированного фонда жилого помещения, предназначенного для определенных категорий работников бюджетных учреждений. Затем чиновница заключила договор социального найма указанного помещения с третьим лицом, не состоявшим на учете как нуждающееся в улучшении жилищных условий.

В суде обвиняемая свою вину признала, ее приговорили к штрафу. Решение суда вступило в законную силу.