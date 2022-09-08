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Экс-главу сельского поселения в Воткинском районе отправили под суд за махинации с социальным жильем

10:10, 08 сентября, 2022
Андрей Поносов
Экс-главу сельского поселения в Воткинском районе отправили под суд за махинации с социальным жильем
10:10, 08 сентября, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#ФСБ\n#суд\n#штрафы\n#жилье\n#чиновники
Фото: ИА "Сусанин"
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Бывшую чиновницу приговорили к штрафу.

Воткинск. Удмуртия. Экс-главу одного из сельских поселений в Воткинском районе отправили под суд за превышение должностных полномочий. Бывшую муниципальную чиновницу обвинили в махинациях со служебным жильем для работников бюджетной сферы. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртской Республике.

Причастность подозреваемой к незаконным действиям с муниципальным жилым фондом установили сотрудники республиканского УФСБ, уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности работников следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что фигурантка дела, используя полномочия главы муниципального образования в личных целях, вынесла постановление о выводе из специализированного фонда жилого помещения, предназначенного для определенных категорий работников бюджетных учреждений. Затем чиновница заключила договор социального найма указанного помещения с третьим лицом, не состоявшим на учете как нуждающееся в улучшении жилищных условий.

В суде обвиняемая свою вину признала, ее приговорили к штрафу. Решение суда вступило в законную силу.

10:10, 08 сентября, 2022
Андрей Поносов
131
0
#Удмуртия\n#ФСБ\n#суд\n#штрафы\n#жилье\n#чиновники