Итоги дня: тушение пожара в Балезинском районе и новый пункт вакцинации от ковида

О самых важных и интересных новостях среды от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ещё 91 житель заразился коронавирусом, 41 пациент выздоровел, а пятеро скончались.

Тушили несколько часов:

В воскресенье, 27 июня, в Балезинском районе загорелись штабеля с древесиной. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров. Открытое возгорание удалось ликвидировать только к 04:10 понедельника, 28 июня.

Комфортные условия:

На Центральной площади Ижевска открылся постоянный пункт вакцинации от ковида. Он находится напротив Театра оперы и балета рядом с сухим фонтаном. В нём создали комфортные условия как для медиков, так и для пациентов.

Отсырела:

В доме на Карлутской набережной в Ижевске обрушился потолок. По предварительной информации, причиной стало длительное намокание перекрытий из-за неисправности отопления. В результате инцидента никто не пострадал.

И о погоде:

Жителям Удмуртии осталось потерпеть совсем чуть-чуть: конец июня будет жарким, а с приходом нового месяца температура воздуха начнёт снижаться. В регион придёт прохлада, а также дожди и грозы.