На Центральной площади Ижевска создали постоянный пункт вакцинации от коронавируса

Для врачей и пациентов постарались создать комфортные условия.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска открыли постоянный пункт вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

Пункт находится напротив Театра оперы и балета рядом с сухим фонтаном. Это 2 мобильные палатки площадью 68 кв. м, в которых есть все необходимое для приема пациентов.

Для комфортной работы врачей в пункте установили кондиционеры и рециркуляторы. Для граждан, кто желает поставить прививку и ждет свою очередь, поставили стулья и обеспечили водой. Также для них натянули тент, защищающий от солнца и дождя.

Заполнить документы и отследить состояние здоровья привившихся помогут волонтеры проекта «Будь здоров» и студенты-медики.

Пункт вакцинации будет работать ежедневно:

В будни с 09:00 до 15:00 и с 16:00 до 21:00.

В выходные дни с 10:00 до 15:00 и с 16:00 до 21:00.

График работы может меняться в зависимости от наличия вакцины.