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Температура воздуха в Удмуртии начнёт снижаться с 1 июля

13:10, 28 июня, 2021
Андрей Бирюков
Температура воздуха в Удмуртии начнёт снижаться с 1 июля
13:10, 28 июня, 2021
Андрей Бирюков
266
0
#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА Сусанин
266
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При этом последние дни июня останутся жаркими.

Ижевск. Удмуртия. Температура воздуха в Удмуртии начнёт снижаться с 1 июля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Остаток первого месяца лета выдастся жарким: ночью температура воздуха составит +16…+21 градус Цельсия, а днём поднимется до +29…+34 градусов, а местами до +35 градусов. В некоторых районах Удмуртии пройдут небольшие дожди с грозами, которые принесут сильный ветер. 

С 1 июля станет чуть прохладнее. Синоптики отмечают, что в регион придёт прохладный воздух, а температура вернётся в норму. Дожди и грозы при этом останутся. 

Температура воздуха ночью 1 и 2 июля составит +15…+20 градусов Цельсия, а днём поднимется до +26…+31 градуса. Во второй день июля ожидается +23…+28 градусов Цельсия. 

3 и 4 июля, по предварительным прогнозам, температура также продолжит снижаться с сохранением дождей.

13:10, 28 июня, 2021
Андрей Бирюков
266
0
#Удмуртия\n#погода