При этом последние дни июня останутся жаркими.



Ижевск. Удмуртия. Температура воздуха в Удмуртии начнёт снижаться с 1 июля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Остаток первого месяца лета выдастся жарким: ночью температура воздуха составит +16…+21 градус Цельсия, а днём поднимется до +29…+34 градусов, а местами до +35 градусов. В некоторых районах Удмуртии пройдут небольшие дожди с грозами, которые принесут сильный ветер.

С 1 июля станет чуть прохладнее. Синоптики отмечают, что в регион придёт прохладный воздух, а температура вернётся в норму. Дожди и грозы при этом останутся.

Температура воздуха ночью 1 и 2 июля составит +15…+20 градусов Цельсия, а днём поднимется до +26…+31 градуса. Во второй день июля ожидается +23…+28 градусов Цельсия.

3 и 4 июля, по предварительным прогнозам, температура также продолжит снижаться с сохранением дождей.