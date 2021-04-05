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В Ижевске в день Благовещения в кафедральном соборе пройдет благотворительный концерт духовной музыки

15:05, 05 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске в день Благовещения в кафедральном соборе пройдет благотворительный концерт духовной музыки
15:05, 05 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#храмы Удмуртии\n#благотворительность\n#реконструкция
Фото: arzik2
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Собранные средства пойдут на реконструкцию Благовещенского собора в Воткинске.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в честь праздника Благовещения в Михаило-Архангельском кафедральном соборе пройдет концерт православной музыки "Благая весть". Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

Благотворительный концерт состоится 7 апреля в 18:00. Все вырученные средства пойдут на реконструкцию Благовещенского собора в Воткинске, который планируют открыть в январе 2023 года.

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы - престольный праздник Благовещенского Собора. В этот день в Воткинске совершится освещение нижнего храма, а после будет отслужена Божественная литургия и пройдет крестный ход. Об этом сообщил глава Воткинска Алексей Заметаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Шествие начнется в 10 часов от Благовещенского Собора, пройдет по улицам Кирова и Шувалова, рядом с памятником погибшим в Великой Отечественной войне, и вернется в собор. По окончании в небо запустят голубей. 

15:05, 05 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
214
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#храмы Удмуртии\n#благотворительность\n#реконструкция