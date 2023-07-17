Реконструкция теплосетей на перекрестке улиц Кирова и Горького в Ижевске завершится до конца июля

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перекрестке улиц Кирова и Горького в течение июля завершат реконструкцию тепловых сетей.

Технический директор, главный инженер Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Столбов отметил, что теплотрасса, подключенная к ТЭЦ-1, была создана в 60-годы прошлого века и уже отслужила свое. Специалисты компании выяснили, что на этом участке и чуть выше у магазина «Гастроном» за последние 4 года произошло около 60 повреждений труб. В результате было принято решение о ремонте.

К работам специалисты приступили в конце мая. Вместо старых труб они кладут современные с пенополиуретановой изоляцией и системой оперативного дистанционного контроля, благодаря которой информация о повреждениях будет сразу поступать диспетчеру.

В настоящий момент обновлено около 70% трубной части и полностью заменен нижний железобетонный канал. На объекте работают 10-12 человек и 3 единицы спецтехники: землеройный экскаватор и 2 крана.

«Окончание работ по трубной части запланировано на конец июля, полное благоустройство будет завершено в зависимости от погодных условий в конце августа — первой декаде сентября, но будем стараться сделать быстрее», — прокомментировал технический директор, главный инженер Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Столбов.

Отмечается, что ремонтируемая теплосеть обслуживает около 45 тыс. жителей, это 277 домов и зданий, но ни один потребитель не отключен от воды.

Временно исполняющий обязанности главы Ижевска Владимир Гуляев рассказал, что ремонтные работы проводит Удмуртский филиал ПАО «Т Плюс». Всего в текущем году специалисты компании реконструируют более 35 км теплосетей, 32 км из которых являются районными, а более 3,5 км — магистральными. На реализацию всех проектов запланировано потратить порядка 1,6 млрд рублей.

«Таких масштабных работ, как сейчас, в городе наверное не было. Мы каждый год наращиваем объемы, и в этом помогает, в том числе, система кредитования. Из московских фондов порядка 600 млн рублей было дополнительно выделено для реализации данных программ, в частности, по замене магистральных сетей», — заявил Владимир Гуляев.

Напомним, на улице Кирова помимо реконструкции теплосетей, обновляют ливневую канализацию и вскоре начнут ремонт проезжей части.

«Здесь совместились три вида работ, которые мы проводим, такого давно в городе у нас не было. Здесь и тепловые сети меняются, меняется и ливневая канализация по программе «Стимул» на сумму более 50 млн рублей, и в ближайшее время, буквально завтра, мы начинаем работы по ремонту улицы Кирова, совмещенную с трамвайными путями. Будем ликвидировать все неровности и переезды для того чтобы ускорить трафик», — рассказал временно исполняющий обязанности главы Ижевска Владимир Гуляев.