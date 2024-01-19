Здание бывшего кинотеатра «Аврора» в Ижевске перестроят в физкультурно-оздоровительный комплекс

Ижевск. Удмуртия. Здание бывшего кинотеатра «Аврора» в ижевском городке Металлургов могут адаптировать под физкультурно-оздоровительный комплекс. Такой шаг был одобрен на инвестиционном совете, рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Финансирование работ будет идти по схеме государственно-частного партнёрства. Средства планируется привлечь по федеральному проекту «Бизнес-спринт». Также будут выделены деньги из регионального р городского бюджета. В строительство вложит свои средства и инвестор.

Работы могут начаться уже в 2025 году. Инвестор за два года планирует реконструировать здание и на площади более 5 тыс. квадратных метров обустроить спортзал и водную зону. Будущий ФОК обеспечит 70 рабочих мест, а занятия для воспитанников спортивных школ будут проходить бесплатно.