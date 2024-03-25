В Ижевске готовится ремонт путепровода через железнодорожные пути на улице Карла Маркса

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утверждён титульный список объектов, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации.

В списке значится капитальный ремонт подземного перехода возле УдГУ. На эти цели выделяется 19,7 млн рублей. Напомним, в ноябре 2023 года на выполнение работ так и не удалось найти подрядчика.

Также в перечне указана разработка проекта по реконструкции путепровода через железную дорогу на улице Карла Маркса. На эти цели предусмотрено 8,7 млн рублей.