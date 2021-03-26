В Удмуртии планируют ликвидировать 46 мест концентрации ДТП

В 2020 году их стало на 9 меньше.

Ижевск. Удмуртия. На дорогах Удмуртии в 2020 году выявили 46 мест концентрации ДТП. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики со ссылкой на начальника УГИБДД МВД по региону Руслана Набиева.

Особо аварийных мест стало на 9 меньше, чем было ранее. Так, опасными считаются 4 участка на трассе М-7 «Волга»: в Алнашском, Завьяловском и Малопургинском районах. На дорогах регионального и межмуниципального значения таких участков 6. В Ижевске сотрудники зафиксировали 34 места концентрации ДТП, в Глазове и Воткинске - по одному.

В 2021 году их планируют ликвидировать - в очагах появятся освещение и светофоры. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» запланирована установка барьеров, искусственных неровностей и горизонтальной разметки на ремонтируемых участках дорог, которые являются аварийными. В Воткинском районе появятся светофоры типа Т-7 и «лежачие полицейские» вблизи детских садов и школ.

Отметим, в 2020 году на дорогах Удмуртии произошло 1913 аварий, что на 182 меньше, чем годом ранее. Скончались в результате ДТП в прошлом году 154 человека.

«С начала года на дорогах Удмуртии погибли 38 человек, это больше, чем за такой же период прошлого года. Поэтому я предупреждаю всех глав муниципальных образований о неукоснительном соблюдении всех решений комиссии», - сказал премьер правительства республики, председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Ярослав Семенов.