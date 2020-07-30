Гуляющих верблюдов заметили на трассе в Удмуртии

Животных увидели у села Бураново.

Малая Пурга. Удмуртия. Гуляющих верблюдов заметили на трассе Ижевск-Сарапул в Удмуртии. Фотографиями поделились подписчики группы «Злой ижевчанин» в соцсети «Вконтакте».



Животных увидели вблизи села Бураново Малопургинского района республики. Там как раз находится верблюжья ферма. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» владелец «Шаман Парка» Анатолий Меньков, действительно это их обитатели выходят на прогулку.



«Они выходят к дороге, потому что там есть примесь соли на траве, а все животные любят соль. <…> Они у нас свободно ходят и гуляют. Мы их на привязи мало держим. Но сейчас обратно привязали, потому что обычно они через дорогу прямо не выходили, а сейчас начали», — рассказал Анатолий Меньков.



