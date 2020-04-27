Скорость порывов ветра может составить до 20 метров в секунду.

Ижевск. Удмуртия. Грозы и усиление ветра ожидаются в Удмуртии во вторник, 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Днем во вторник скорость порывов ветра составит 15-18 метров в секунду, в ночь на 30 апреля ожидается до 15-20 метров в секунду.

Напомним, в минувшую субботу в Камбарке на улице Советской ветер сорвал всю кровлю на здании одноэтажного кирпичного продуктового павильона. В результате погиб прохожий – мужчина 1950 года.