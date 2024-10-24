В бюджет Удмуртии поступило 96 млрд рублей за девять месяцев 2024 года

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году за девять месяцев бюджет Удмуртии пополнился на 96 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Удмуртской Республики.

Налоговые и неналоговые доходы составили 74,4 млрд, что на 33,6% больше, чем за тот же период в прошлом году. Увеличение обусловлено ростом поступлений по налогу на прибыль организаций, на доходы физических лиц и по налогу, взимаемому по упрощённой системе налогообложения. Рост поступлений составил 48,6%, 30,8% и 44,6% соответственно.

Безвозмездные поступления составили 21,6 млрд рублей. Сюда относятся дотации, субсидии и прочие федеральные меры поддержки.

Расходы бюджета также увеличились на 12,1% по сравнению с прошлым годом и составили 84,2 млрд рублей. Большая часть денег тратится на социальную сферу – 77,9% от общей суммы или 65,6 млрд рублей. В эту категорию входит образование, здравоохранение, социальная политика, культура и спорт.

Из этой суммы только на выплату зарплат работникам бюджетной сферы потрачено 41,3 млрд рублей. На дороги – 5,6 млрд. На поддержку агропромышленного комплекса – 1,5 млрд. Расходы на ремонт и строительство составили 3,4 млрд рублей. А на реализацию нацпроектов было направлено 6,7 млрд рублей.

Объём государственного долга Удмуртии по состоянию на 1 октября 2024 года не изменился и составляет 66,5 млрд рублей.