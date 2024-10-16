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Госдолг Удмуртии за месяц не изменился

13:40, 16 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Госдолг Удмуртии за месяц не изменился
13:40, 16 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
132
0
#Удмуртия\n#госдолг
Фото: ИА «Сусанин»
132
0

По-прежнему он составляет 66,5 млрд.

Ижевск. Удмуртия. Госдолг Удмуртии продолжает держаться на прежнем уровне. Как сообщает республиканский Минфин, на 1 октября 2024 года он составлял 66 млрд 528 млн рублей. Таким же он был и в начале августа

В сентябре стало известно, что госдолг может быть сокращён почти на 40 млрд рублей. Пока что этого не произошло. Структура государственного долга Удмуртии выглядит так:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 61 млрд 528 млн рублей (92% от объёма госдолга) по ставке 0,1% годовых;

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей (8% от объёма госдолга) по ставке 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 октября 2024 года составили 394,9 млн рублей. Просроченная задолженность по госдолгу УР и расходам на его обслуживание отсутствует.

13:40, 16 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
132
0
#Удмуртия\n#госдолг