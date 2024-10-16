Госдолг Удмуртии за месяц не изменился

Ижевск. Удмуртия. Госдолг Удмуртии продолжает держаться на прежнем уровне. Как сообщает республиканский Минфин, на 1 октября 2024 года он составлял 66 млрд 528 млн рублей. Таким же он был и в начале августа.

В сентябре стало известно, что госдолг может быть сокращён почти на 40 млрд рублей. Пока что этого не произошло. Структура государственного долга Удмуртии выглядит так:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 61 млрд 528 млн рублей (92% от объёма госдолга) по ставке 0,1% годовых;

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей (8% от объёма госдолга) по ставке 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 октября 2024 года составили 394,9 млн рублей. Просроченная задолженность по госдолгу УР и расходам на его обслуживание отсутствует.