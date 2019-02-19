Почти 2000 рабочих мест появится в Глазове, благодаря статусу ТОСЭР

Такой рост заявлен главой Удмуртии на ближайшие три года.

Ижевск. Удмуртия. Почти 2000 новых рабочих мест появится в Глазове. Как рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в эфире канала «Моя Удмуртия», это станет возможным, благодаря статусу ТОСЭР.

Напомним, Глазов получил статус территории опережающего социально-экономического развития на прошлой неделе.

«Главное, что ожидать людям – это рабочие места. За три последующих года: 2019, 2020 и 2021, как минимум 1890 новых высокопроизводительных рабочих мест будет у Глазова, благодаря этой программе», - отметил Александр Бречалов.

Второй позитивный аспект статуса ТОСЭР для города – инвестиции проектов, которые будут локализованы в Глазове. Бречалов отметил, что подписано 11 соглашений почти на 12 млрд рублей. Эти средства станут подспорьем не только для самого города, но и окрестных северных районов Удмуртии.