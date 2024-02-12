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На ТОР «Сарапул» может зайти новый резидент по производству протеина

09:40, 12 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На ТОР «Сарапул» может зайти новый резидент по производству протеина
09:40, 12 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
194
0
#Сарапул\n#инвестиции
Фото: unsplash.com (CTRL - A Meal Replacement)
194
0

Заявку компании «КМТ Фудс» отправили на согласование в Минэкономразвития России.

Сарапул. Удмуртия. Правительственная комиссия Удмуртии одобрила заявку компании «КМТ Фудс» на получение статуса резидента территории опережающего развития «Сарапул». Как сообщает пресс-служба Минэкономики республики, инвестор планирует строительство завода по переработке сельскохозяйственных культур в протеин.

Объем инвестиций составит 77,4 млн руб. Планируется создание 23 рабочих мест. Запуск производства запланирован на третий квартал 2024 года. На проектную мощность новый резидент выйдет в первом квартале 2025 года. Заявка отправится на согласование в Министерство экономического развития России.

Отметим, что предприятие «КМТ Фудс» станет 28 резидентом ТОР Сарапул. На сегодняшний день на ТОР «Сарапул» зарегистрировано 27 резидентов с суммарным объемом инвестиций 6,3 млрд рублей

09:40, 12 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
194
0
#Сарапул\n#инвестиции