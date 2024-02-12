На ТОР «Сарапул» может зайти новый резидент по производству протеина

Сарапул. Удмуртия. Правительственная комиссия Удмуртии одобрила заявку компании «КМТ Фудс» на получение статуса резидента территории опережающего развития «Сарапул». Как сообщает пресс-служба Минэкономики республики, инвестор планирует строительство завода по переработке сельскохозяйственных культур в протеин.

Объем инвестиций составит 77,4 млн руб. Планируется создание 23 рабочих мест. Запуск производства запланирован на третий квартал 2024 года. На проектную мощность новый резидент выйдет в первом квартале 2025 года. Заявка отправится на согласование в Министерство экономического развития России.

Отметим, что предприятие «КМТ Фудс» станет 28 резидентом ТОР Сарапул. На сегодняшний день на ТОР «Сарапул» зарегистрировано 27 резидентов с суммарным объемом инвестиций 6,3 млрд рублей