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Глазов получит статус территории опережающего социально-экономического развития

13:56, 15 февраля, 2019
Диана Ворончихина
13:56, 15 февраля, 2019
Диана Ворончихина
154
0
#бизнес\n#Глазов\n#Удмуртия\n#новости\n#ТОСЭР
Фото: susanin.news
154
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Об этом на встрече с главами субъектов объявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глазов. Удмуртия. Глазов получит статус территории опережающего социально-экономического развития. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил на инвестиционном форуме в Сочи во время встречи с главами субъектов страны.

Как написал на своей странице ВКонтакте руководитель Удмуртии Александр Бречалов, при оформлении заявки было заключено 11 соглашений с инвесторами, которые обеспечат 1850 новых рабочих мест и привлекут 10, 949 млрд рублей.

«В будущем на территории ТОР «Глазов» планируется создать не менее 2590 новых рабочих мест и привлечь свыше 13 млрд рублей инвестиций», - сообщил о планах Бречалов.

ТОСЭР – это экономическая зона, привлекательная для инвесторов: действуют льготные налоговые условия, упрощены административные процедуры. Сарапул получил этот статус в 2017 году. К 2027 году на территории Сарапула планируется создать 2,5 тыс. дополнительных рабочих мест, объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей

Напомним, что Глазов направил заявку на получение статуса ТОСЭР летом 2018 года.

Кроме того, стать территорией опережающего социально-экономического развития хочет и Воткинск. Документы для этого были направлены еще в 2017 году.

13:56, 15 февраля, 2019
Диана Ворончихина
154
0
#бизнес\n#Глазов\n#Удмуртия\n#новости\n#ТОСЭР

 

 

 


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