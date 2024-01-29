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Три удмуртские компании подали заявления на предоставление земли в аренду за 1 рубль

17:26, 29 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Три удмуртские компании подали заявления на предоставление земли в аренду за 1 рубль
17:26, 29 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
558
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиции\n#льготы
Фото: Ромена Данкре на Unsplash.com
558
0

В последующем у инвесторов есть возможность выкупить землю по низкой цене.

Ижевск. Удмуртия. За первый месяц 2024 года в Удмуртии подано три заявки от компаний, желающих взять земельные участки в льготную аренду. Об этом журналистам сообщила первый зампред регионального правительства Ольга Абрамова.

Напомним, с 1 января 2024 года в Удмуртии стоимость льготной аренды земельных участков для инвесторов составляет 1 рубль на первые три года реализации проекта. В последующем арендатор может выкупить участок за 10% от его кадастровой стоимости.

«Предприниматель должен найти на кадастровой карте нужный участок и с его кадастровым номером обратиться в министерство экономики Удмуртии. Также перечень участков можно найти на сайте Корпорации развития Удмуртской Республики. На данный момент в регионе подано три заявления на предоставление земли в льготную аренду. Это немного, но я думаю, что в большей степени это связано с тем, что не все предприниматели об этом знают», — подчеркнула Ольга Абрамова.

Также Абрамова отметила, что для муниципальных образований льготная аренда — это условно выпадающие доходы от недополученной арендной платы.

«Здесь, наверно, некий конфликт интересов. Но мы смотрим на это не в моменте, а как на потенциальную возможность получать доходы в бюджет этого муниципалитета от целевого использования земельных участков. Также это создание производств и рабочих мест, что конвертируется в валовый региональный продукт», — сказала Ольга Абрамова.

17:26, 29 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
558
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвестиции\n#льготы