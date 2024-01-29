Первые две компании в Удмуртии готовятся заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии ведёт работу с двумя компаниями по заключению соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Подробнее о новой мере поддержки рассказала первый зампред регионального правительства Ольга Абрамова.

Мера поддержки инвесторов в виде соглашения о защите и поощрении капиталовложений начала действовать с 2024 года. Оно представлено в двух вариантах: региональное — для проектов от 200 млн рублей; федеральное — для проектов от 750 млн рублей.

Поддержка не распространяется на такие виды производств, как, например, алкогольное. Рассчитывать на поддержку могут проекты из отрасли сельского хозяйства, промышленности и всех видов переработки.

Соглашением фиксируются ставки НДС, ставки налога на прибыль, платежи за пользование природными ресурсами, предоставляемые инвестору в момент заключения и на период реализации проекта. Также инвестору гарантируется возмещение понесённых затрат, связанных со строительством и обустройством инфраструктуры для реализации проекта.

«Это очень интересная мера поддержки в первую очередь потому, что она позволяет фиксировать нормы законодательства. Это очень важно: на период реализации проекта закладывать в свою финансовую модель фиксированные налоговые платежи. Это позволит лучше прогнозировать работу, например на 10-летний период», — рассказала Ольга Абрамова.

По её словам, в 2024 году Удмуртия должна получить опыт работы с этой мерой поддержки. Ведётся работа с двумя компаниями. Названия их пока не озвучены, но Ольга Абрамова отметила, что их инвестпроекты уже начали реализовываться.