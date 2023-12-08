Почти 60 инвестиционных площадок готов предоставить Завьяловский район Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. Глава Завьяловского района Удмуртии Константин Русинов опубликовал инвестиционную карту района. Он разместил её в соцсетях после прямого эфира, во время которого ответил на актуальные вопросы жителей.

«Инвестиционная карта Завьяловского района включает в себя земельные участки для промышленного, общественного и делового использования, а также жилой застройки. Завьяловский район ждёт предпринимателей, готовых к серьёзным инвестициям и созданию новых рабочих мест», — написал глава района.

В карте представлены 17 инвестиционных площадок промышленного назначения, расположенных в сёлах и деревнях района; 14 инвестплощадок сельскохозяйственного назначения; 6 инвестплощадок для жилищного строительства; 7 инвестплощадок в сфере потребительского рынка; 4 инвестплощадки с объектами капитального строительства; 9 площадок иного назначения.

Таким образом, Завьяловский район Удмуртии готов предоставить 57 инвестиционных площадок. Ознакомиться с инвесткартой можно по ссылке.