Более 458 тыс жителей Удмуртии не заплатили имущественный налог

По состоянию на 1 июля 2018 года, задолженность по этим налогам свыше 713 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии более 458 тыс. жителей не заплатили имущественный налог. По данным Федеральной налоговой службы по республике, на 1 июля 2018 года задолженность составила более 713 млн рублей.

- 467 млн рублей или 65% от общей суммы задолженности – по транспортному налогу;

- 140 млн рублей или 20% - по налогу на имущество физических лиц;

- 106 млн рублей или 15% - по земельному налогу.

Если налог не был уплачен своевременно, то гражданам начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки.

За 1 полугодие 2018 года в судебные органы налоговыми инспекциями республики направлено 73 тыс. заявлений о взыскании налога и пени за счет имущества должников на сумму более 428 млн рублей. Судебными приставами возбуждено более 7 тыс. исполнительных производств о взыскании налога и пени за счет имущества должника на сумму более 73 млн рублей.