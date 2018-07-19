play
pause
  • $ 62.44 ↑
  • € 73.24 ↑

Более 458 тыс жителей Удмуртии не заплатили имущественный налог

11:00, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
11:00, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
293
0
#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: arzik2
293
0

По состоянию на 1 июля 2018 года, задолженность по этим налогам свыше 713 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии более 458 тыс. жителей не заплатили имущественный налог. По данным Федеральной налоговой службы по республике, на 1 июля 2018 года задолженность составила более 713 млн рублей.

- 467 млн рублей или 65% от общей суммы задолженности – по транспортному налогу;

- 140 млн рублей или 20% - по налогу на имущество физических лиц;

- 106 млн рублей или 15% - по земельному налогу.

Если налог не был уплачен своевременно, то гражданам начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки.

За 1 полугодие 2018 года в судебные органы налоговыми инспекциями республики направлено 73 тыс. заявлений о взыскании налога и пени за счет имущества должников на сумму более 428 млн рублей. Судебными приставами возбуждено более 7 тыс. исполнительных производств о взыскании налога и пени за счет имущества должника на сумму более 73 млн рублей.

11:00, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
293
0
#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

11:07, 13 июля, 2018
10532

Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с непостроенным тракторным заводом

7560
08:30, 13 июля, 2018

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

7549
12:36, 18 июля, 2018

Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» за 10 млн рублей

7109
14:13, 12 июля, 2018

Можгинский завод планирует выпускать 2 тыс минитракторов «Батыр» в год

6904
11:31, 13 июля, 2018

На Камчатке медведь «потоптался» на крыше иномарки

16:22, 13 июля, 2018
2087

Более 9 млрд рублей экс-полковника полиции Захарченко перечислили в бюджет

2060
14:44, 12 июля, 2018

Умер осужденный вместе с Навальным по «делу Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров‍

2048
14:30, 14 июля, 2018

Бельгия обыграла Англию и заняла третье место на ЧМ по футболу

1887
19:59, 14 июля, 2018

В Екатеринбурге восстановили место расстрела царской семьи Романовых

1828
11:27, 12 июля, 2018

Делай ноги: варан пытается спастись от напавшей на него кобры

13:53, 13 июля, 2018
2056

Украина потеряла более 500 млн гривен после строительства Крымского моста

2055
18:35, 13 июля, 2018

В Неваде отложили смертную казнь из-за незаконного получения препарата для инъекций

2019
13:50, 12 июля, 2018

Ракитич сделает татуировку на лбу в случае победы Хорватии на ЧМ-2018

1924
10:06, 14 июля, 2018

В Афганистане боевики захватили заложников в здании департамента образования

1794
18:40, 12 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: новости авиакомпаний и перевернувшийся КамАЗ

18 июля, 2018

Удмуртия в минуту: утилизация боеприпасов в Пугачево и священник-байкер

17 июля, 2018

Конференция по развитию производственных систем «КОМОС ГРУПП»

17 июля, 2018