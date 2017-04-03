Показатель вырос с 6,25 до 6,373 млрд рублей.

Сарапул. Удмуртия. Выручка Сарапульского электрогенераторного завода увеличилась на 2%. Показатель вырос с 6 млрд 250 млн рублей в 2015 году до 6 млрд 375 млн рублей в 2016, сообщается в годовой бухгалтерской отчетности предприятия.

Себестоимость продаж за аналогичный период увеличилась с 3 млрд 923 млн рублей до 4 млрд 99 млн рублей.

Поскольку себестоимость росла опережающими темпами, это привело к падению валовой прибыли на 51,6 млн рублей: с 2 млрд 327 млн рублей в 2015 году до 2 млрд 275 млн рублей в 2016.

Темпы роста объемов товарной продукции в 2016 году по сравнению с 2015 годом составили 100,2%, в том числе основной продукции – 97,6%, гражданской продукции – 107,7%.