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      Выручка Сарапульского электрогенераторного завода увеличилась на 2%

      15:45, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      15:45, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      197
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#завод\n#производство\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: пресс-служба Сарапульского электрогенераторного завода
      197
      0

      Показатель вырос с 6,25 до 6,373 млрд рублей.

      Сарапул. Удмуртия. Выручка Сарапульского электрогенераторного завода увеличилась на 2%. Показатель вырос с 6 млрд 250 млн рублей в 2015 году до 6 млрд 375 млн рублей в 2016, сообщается в годовой бухгалтерской отчетности предприятия.

      Себестоимость продаж за аналогичный период увеличилась с 3 млрд 923 млн рублей до 4 млрд 99 млн рублей.

      Поскольку себестоимость росла опережающими темпами, это привело к падению валовой прибыли на 51,6 млн рублей: с 2 млрд 327 млн рублей в 2015 году до 2 млрд 275 млн рублей в 2016.

      Темпы роста объемов товарной продукции в 2016 году по сравнению с 2015 годом составили 100,2%, в том числе основной продукции – 97,6%, гражданской продукции – 107,7%.

      15:45, 03 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      197
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#завод\n#производство\n#деньги\n#финансы и деньги
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