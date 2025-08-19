Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Воткинском шоссе 33-летний водитель мотоцикла врезался в два автомобиля и получил смертельные травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

ДТП произошло около 13:30 напротив дома №296. Водитель выехал с прилегающей территории с последующим поворотом налево, после чего врезался в автомобиль «Тойота Ленд Крузер», а затем в грузовик «КАМАЗ». В результате полученных травм мотоциклист погиб.

Отмечается, что, по предварительным данным, мужчина ранее был лишён водительских прав.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.