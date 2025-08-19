Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мини-отпуск каждый день — в поселке-курорте Астра-Мария Лонгрид Что такое k-pop и как он представлен в Ижевске Лонгрид Созданный огнём Лонгрид

В Ижевске водитель мотоцикла скончался под колёсами «КАМАЗа»

15:57, 19 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске водитель мотоцикла скончался под колёсами «КАМАЗа»
15:57, 19 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
241
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#смертельное ДТП\n#авария\n#Госавтоинспекция
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
241
0

По предварительным данным, мотоциклист ранее был лишён водительских прав.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Воткинском шоссе 33-летний водитель мотоцикла врезался в два автомобиля и получил смертельные травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

ДТП произошло около 13:30 напротив дома №296. Водитель выехал с прилегающей территории с последующим поворотом налево, после чего врезался в автомобиль «Тойота Ленд Крузер», а затем в грузовик «КАМАЗ». В результате полученных травм мотоциклист погиб.

Отмечается, что, по предварительным данным, мужчина ранее был лишён водительских прав.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

15:57, 19 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
241
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#смертельное ДТП\n#авария\n#Госавтоинспекция