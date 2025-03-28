Ижевск. Удмуртия. Работники подразделения безопасности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» продолжают борьбу с сайтами, предлагающими к реализации приборы учета с изменениями в конструкции и распространяющими информацию о способах хищения электроэнергии. В течение прошлого года специалистами блока безопасности «Удмуртэнерго» выявлено 225 таких сайтов.

По результатам мониторинга интернет-сети, в органы прокуратуры направлено 12 заявлений о признании информации, размещенной на подобных сайтах, запрещенной к распространению на территории России и побуждающей потребителей к совершению противоправных действий. Суд, соглашаясь с прокуратурой и энергетиками, принимал решения о блокировке сайтов. Всего в 2024 году специалистами блока безопасности проведена работа, в результате которой заблокировано 197 подобных сайтов.

Напоминаем, что вмешательство в работу приборов учета недопустимо. Каждому, кто прибегает к подобным способам «экономии», нужно понимать, что это серьезное правонарушение, за которым следует наказание. Хищение энергоресурсов провоцирует перепады напряжения в сети, выход из строя бытовой техники, а также может стать причиной отключения электроэнергии, и даже возникновения пожара.

Энергетики призывают всех, кому известно о случаях рекламы незаконных способов хищения электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения счетчиков со встроенными специальными устройствами, которые способны занижать объем потребляемой электроэнергии, сообщать об этом по единому телефону энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

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