Вавож. Удмуртия. В Удмуртии полицейские вернули пенсионерке похищенные «гадалкой» деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В полицию обратилась 70-летняя жительница Вавожского района, сообщив о хищении 30 тысяч рублей.

Как установили оперативники, вечером в дом к потерпевшей пришли две незнакомые женщины с просьбой переночевать. Утром одна из незнакомок сообщила хозяйке дома, что на неё наложена порча, и предложила провести ритуал по снятию сглаза. Введённая в заблуждение женщина согласилась и после заговора отдала деньги. В последующем потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Дело завели по статье 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

Сотрудники угрозыска установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась 55-летняя жительница Кировской области. Похищенные деньги она вернула потерпевшей при проведении следственных действий.