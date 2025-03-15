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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Гадалка провела сельскую жительницу Удмуртии, которая пустила в дом переночевать незнакомок

12:00, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Гадалка провела сельскую жительницу Удмуртии, которая пустила в дом переночевать незнакомок
12:00, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Вавожский район\n#мошенники
Источник фото: unsplash.com (Michael Dziedzic)
94
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Полиция помогла пенсионерке вернуть утраченные деньги.

Вавож. Удмуртия. В Удмуртии полицейские вернули пенсионерке похищенные «гадалкой» деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В полицию обратилась 70-летняя жительница Вавожского района, сообщив о хищении 30 тысяч рублей.

Как установили оперативники, вечером в дом к потерпевшей пришли две незнакомые женщины с просьбой переночевать. Утром одна из незнакомок сообщила хозяйке дома, что на неё наложена порча, и предложила провести ритуал по снятию сглаза. Введённая в заблуждение женщина согласилась и после заговора отдала деньги. В последующем потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Дело завели по статье 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

Сотрудники угрозыска установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась 55-летняя жительница Кировской области. Похищенные деньги она вернула потерпевшей при проведении следственных действий.

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12:00, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
94
0
#Вавожский район\n#мошенники