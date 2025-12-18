Балезино. Удмуртии. Россельхознадзор установил в Балезинском районе Удмуртии карантинную зону площадью свыше 162 тыс. гектаров. Мера связана с обнаружением очагов уссурийского полиграфа – опасного жука-вредителя хвойных лесов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Режим введен для локализации очагов и предотвращения распространения жука. В зоне карантина будут действовать особые правила, запреты и мероприятия по борьбе с уссурийским полиграфом.

Напомним, ранее аналогичную карантинную зону установили в Красногорском районе.