В Балезинском районе Удмуртии обнаружили опасных вредителей

15:20, 18 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Балезино\n#Удмуртия\n#уссурийский полиграф
Источник фото: ИА «Сусанин»
Жук-короед распространился на площади 162 тысячи гектаров.

Балезино. Удмуртии. Россельхознадзор установил в Балезинском районе Удмуртии карантинную зону площадью свыше 162 тыс. гектаров. Мера связана с обнаружением очагов уссурийского полиграфа – опасного жука-вредителя хвойных лесов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Режим введен для локализации очагов и предотвращения распространения жука. В зоне карантина будут действовать особые правила, запреты и мероприятия по борьбе с уссурийским полиграфом.

Напомним, ранее аналогичную карантинную зону установили в Красногорском районе.

#Балезино\n#Удмуртия\n#уссурийский полиграф