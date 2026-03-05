Балезино. Удмуртия. В посёлке Балезино в Удмуртии полностью устранили последствия аварии на улице Железнодорожной, которая произошла 25 декабря 2025 года. Об этом в соцсетях рассказал глава Балезинского района республики Юрий Новойдарский.

Напомним, напротив магазина «Западный» по улице Железнодорожной большегрузный автомобиль снёс компенсатор тепловой сети. Без отопления несколько часов были жилые дома и социальные объекты.

К обеду 25 декабря работники аварийных бригад отцепили поврежденную ветку, тепло было запущено по временной схеме. Движение по улице Железнодорожной вдоль дома №10а было приостановлено.

«4 марта бригады ООО «Гвард» и ИП Касимов С. Ш. провели завершающие работы, теплоснабжение возобновилось по постоянной надземной магистрали. Уже сегодня знаки, запрещающие проезд по Железнодорожной, демонтировали. Участок дороги прочищен для проезда автотранспорта и движения пешеходов», — рассказал глава района.