#Удмуртия #Ижевск #Можга
В Балезино возобновили теплоснабжение по надземной магистрали на улице Железнодорожной

14:40, 05 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
В Балезино возобновили теплоснабжение по надземной магистрали на улице Железнодорожной
#Балезино\n#отопление
Источник фото: администрация Балезинского района УР
После декабрьской аварии тепло подавали здесь по временной схеме.

Балезино. Удмуртия. В посёлке Балезино в Удмуртии полностью устранили последствия аварии на улице Железнодорожной, которая произошла 25 декабря 2025 года. Об этом в соцсетях рассказал глава Балезинского района республики Юрий Новойдарский.

Напомним, напротив магазина «Западный» по улице Железнодорожной большегрузный автомобиль снёс компенсатор тепловой сети. Без отопления несколько часов были жилые дома и социальные объекты.

К обеду 25 декабря работники аварийных бригад отцепили поврежденную ветку, тепло было запущено по временной схеме. Движение по улице Железнодорожной вдоль дома №10а было приостановлено.

«4 марта бригады ООО «Гвард» и ИП Касимов С. Ш. провели завершающие работы, теплоснабжение возобновилось по постоянной надземной магистрали. Уже сегодня знаки, запрещающие проезд по Железнодорожной, демонтировали. Участок дороги прочищен для проезда автотранспорта и движения пешеходов», — рассказал глава района.

