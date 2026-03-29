Мужчина провалился под лёд на реке Чепца в Удмуртии

11:00, 29 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
167
#Балезино\n#Удмуртия\n#Чепца\n#тонкий лёд\n#рыбак\n#спасатели
Источник фото: МЧС Удмуртии
Его спасли рыбаки.

Балезино. Удмуртия. В Балезино мужчина провалился под лёд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

28 марта 38-летний мужчина шёл по акватории реки Чепца и провалился под лёд. Его вовремя заметили рыбаки, позвонили по телефону экстренных служб и начали вытаскивать тонущего из ледяной воды. На помощь им пришёл пожарный-спасатель МЧС России. Спасатели и очевидцы доставили пострадавшего на носилках до автомобиля скорой помощи.

Сотрудники МЧС предупреждают, что лёд на водоёмах становится опасным, поэтому на него не стоит выходить. Рыбакам советуют закрывать сезон.

