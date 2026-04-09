Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Ученики Балезинской школы №1 должны вернуться в родное здание 1 декабря

11:45, 09 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Ученики Балезинской школы №1 должны вернуться в родное здание 1 декабря
11:45, 09 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
75
0
#Балезино
#ремонт школ
Источник фото: udmurt.ru
75
0

О его ремонте спросили полпреда президента России в ПФО.

Балезино. Удмуртия. Жительница Удмуртии обратилась к полпреду президента России в ПФО Игорю Комарову с вопросом о капремонте школы в Балезино. Как передаёт портал udmurt.ru, он в формате видеоконференции провёл личный приём граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей Удмуртии, Марий Эл, Пермского края и Пензенской области.

К полпреду с вопросом обратилась директор молодёжного центра «Юность» из Балезино, мама троих детей Лариса Филиппова.

«Балезинская школа №1 построена в 1959 году. Она является одной из лучших в посёлке. В школе работают замечательные педагоги, очень активные ученики и родители. Конечно, хочется создать для всех комфортные условия. Сейчас там идёт капитальный ремонт. Подскажите, пожалуйста, сроки окончания ремонта», — спросила селянка.

В рассмотрении вопроса принял участие глава Удмуртии Александр Бречалов, который и дал комментарий:

«Первого декабря дети должны пойти в школу. Все законтрактовано. Поскольку это капитальный ремонт и на марше могут возникнуть дополнительные работы, мы ставим себе такие сроки. В Балезинском районе проблем много. Но у нас на этот и следующий год в планах выполнить большой объём работ».

Глава республики предложил Ларисе Филипповой поучаствовать в открытии объекта. Игорь Комаров поручил предоставить доклад по ремонту до конца текущего года.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:45, 09 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
75
0
#Балезино\n#ремонт школ