Балезино. Удмуртия. Жительница Удмуртии обратилась к полпреду президента России в ПФО Игорю Комарову с вопросом о капремонте школы в Балезино. Как передаёт портал udmurt.ru, он в формате видеоконференции провёл личный приём граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей Удмуртии, Марий Эл, Пермского края и Пензенской области.

К полпреду с вопросом обратилась директор молодёжного центра «Юность» из Балезино, мама троих детей Лариса Филиппова.

«Балезинская школа №1 построена в 1959 году. Она является одной из лучших в посёлке. В школе работают замечательные педагоги, очень активные ученики и родители. Конечно, хочется создать для всех комфортные условия. Сейчас там идёт капитальный ремонт. Подскажите, пожалуйста, сроки окончания ремонта», — спросила селянка.

В рассмотрении вопроса принял участие глава Удмуртии Александр Бречалов, который и дал комментарий:

«Первого декабря дети должны пойти в школу. Все законтрактовано. Поскольку это капитальный ремонт и на марше могут возникнуть дополнительные работы, мы ставим себе такие сроки. В Балезинском районе проблем много. Но у нас на этот и следующий год в планах выполнить большой объём работ».

Глава республики предложил Ларисе Филипповой поучаствовать в открытии объекта. Игорь Комаров поручил предоставить доклад по ремонту до конца текущего года.