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В Тюменской области врачи спасли жизнь дальнобойщика из Удмуртии

12:11, 05 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Тюменской области врачи спасли жизнь дальнобойщика из Удмуртии
12:11, 05 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
103
0
#Тюменская область\n#Удмуртия\n#врачи
Источник фото: Областная больница Тобольска №3
103
0

У мужчины диагностировали тромбоэмболию лёгочной артерии.

Тобольск. Тюменская область. В Тюменской области врачи спасли жизнь дальнобойщику из Удмуртии. Об этом сообщает Областная больница Тобольска №3.

Водитель следовал на север и остановился около деревни Нижние Аремзяны. Вскоре мужчина почувствовал себя плохо — началась сильная одышка, любое движение вызывало удушье. Дальнобойщик успел позвонить руководству, которое оперативно вызвало скорую помощь. Пациента экстренно госпитализировали с подозрением на тромбоэмболию лёгочной артерии — опасное заболевание, при котором тромбы блокируют кровоток в лёгких. На КТ диагноз подтвердился.

В течение двух суток шла интенсивная терапия препаратами, которые растворяют тромбы и разжижают кровь. В итоге состояние мужчины стабилизировалось, показатели уровня кислорода и крови пришли в норму.

«Хочу выразить огромную благодарность бригаде скорой помощи и врачам кардиологического отделения Областной больницы № 3 за спасение моей жизни», — поделился радостью пациент.

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12:11, 05 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
103
0
#Тюменская область\n#Удмуртия\n#врачи