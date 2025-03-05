Тобольск. Тюменская область. В Тюменской области врачи спасли жизнь дальнобойщику из Удмуртии. Об этом сообщает Областная больница Тобольска №3.

Водитель следовал на север и остановился около деревни Нижние Аремзяны. Вскоре мужчина почувствовал себя плохо — началась сильная одышка, любое движение вызывало удушье. Дальнобойщик успел позвонить руководству, которое оперативно вызвало скорую помощь. Пациента экстренно госпитализировали с подозрением на тромбоэмболию лёгочной артерии — опасное заболевание, при котором тромбы блокируют кровоток в лёгких. На КТ диагноз подтвердился.

В течение двух суток шла интенсивная терапия препаратами, которые растворяют тромбы и разжижают кровь. В итоге состояние мужчины стабилизировалось, показатели уровня кислорода и крови пришли в норму.

«Хочу выразить огромную благодарность бригаде скорой помощи и врачам кардиологического отделения Областной больницы № 3 за спасение моей жизни», — поделился радостью пациент.