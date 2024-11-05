Обвиняемого в контрабанде 3,5 тонн маковой соломы ижевчанина заключили под стражу

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвинили в контрабанде около 3,5 тонн наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Совместно с коллегами из Татарстана, Оренбургской и Самарской областей сотрудники ФСБ Удмуртии пресекли противоправную деятельность. В ходе розыскных мероприятий на территории склада в Ижевске обнаружены 157 мешков с маковой соломой, провезённые через российскую границу.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статьям о контрабанде наркотиков и покушении на сбыт запрещённых веществ в особо крупном размере.

Фигуранта заключили под стражу.