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На объездной Ижевска мужчина без светоотражающих элементов был сбит сразу двумя автомобилями

10:30, 01 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На объездной Ижевска мужчина без светоотражающих элементов был сбит сразу двумя автомобилями
10:30, 01 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
353
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
353
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За семь часов до аварии пострадавшего останавливали полицейские. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии мужчина, идя по трассе без светоотражающих элементов, дважды попал под колёса автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии. 

Экипаж дорожной полиции в тёмное время суток заметил трезвого мужчину, идущего по дороге вне населённых пунктов без светоотражающих элементов. Стражи порядка остановили его и составили административный протокол, проведя параллельно разъяснительную беседу. Также инспекторы вручили пешеходу светоотражающие элементы.

Через семь часов экипаж полиции получил сообщение о том, что на объездной Ижевска два автомобиля сбили человека. Это был тот самый мужчина, что попадался им ранее. На этот раз пешеход был пьян, подаренные ему светоотражающие элементы он на себе не поместил.

В результате мужчина был сбит сразу двумя автомобилями и со множественными травмами был доставлен в больницу.

10:30, 01 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
353
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП