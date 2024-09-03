На улице Дзержинского в Ижевске столкнулись троллейбус и электросамокат

Ижевск. Удмуртия. На улице Дзержинского в Ижевске троллейбус столкнулся с электросамокатом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днем 2 сентября напротив дома №60 по улице Дзержинского 44-летняя водитель троллейбуса сбила 45-летнюю женщину на электросамокате. Водитель двухколесного транспорта пересекала проезжую часть, не спешившись. На записи видеорегистратора видно, что авария произошла в момент начала движения троллейбуса.

В результате аварии водитель самоката получила травмы. Её неустановленный пассажир, по предварительным данным, не пострадал.