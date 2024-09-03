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На улице Дзержинского в Ижевске столкнулись троллейбус и электросамокат

13:11, 03 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На улице Дзержинского в Ижевске столкнулись троллейбус и электросамокат
13:11, 03 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
209
0
#Ижевск\n#троллейбусы\n#ДТП
Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции
209
0

Женщина за рулем самоката пересекала дорогу, не спешившись.

Ижевск. Удмуртия. На улице Дзержинского в Ижевске троллейбус столкнулся с электросамокатом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днем 2 сентября напротив дома №60 по улице Дзержинского 44-летняя водитель троллейбуса сбила 45-летнюю женщину на электросамокате. Водитель двухколесного транспорта пересекала проезжую часть, не спешившись. На записи видеорегистратора видно, что авария произошла в момент начала движения троллейбуса. 

В результате аварии водитель самоката получила травмы. Её неустановленный пассажир, по предварительным данным, не пострадал.

13:11, 03 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
209
0
#Ижевск\n#троллейбусы\n#ДТП