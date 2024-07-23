Дополнительный эпизод выявили по делу начальника отдела капитального строительства «Ижводоканала»

Ижевск. Удмуртия. В уголовном деле начальника отдела капитального строительства «Ижводоканала» появился еще один эпизод со взяткой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По информации следователей, с мая 2018 года по апрель 2021 года, будучи начальником отдела, он получил взятку в размере свыше 579 тыс. рублей от представителей коммерческой организации. За эти деньги он способствовал приемке строительно-монтажных работ, их быструю оплату, а также обеспечил покровительство по службе.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — по данным следователей, он получил от снегоболотоход стоимостью 1 070 000 рублей, а также турпутевку стоимостью 907 тыс. рублей.

По 30 сентября он будет находиться под стражей.