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Дополнительный эпизод выявили по делу начальника отдела капитального строительства «Ижводоканала»

11:55, 23 июля, 2024
Дополнительный эпизод выявили по делу начальника отдела капитального строительства «Ижводоканала»
11:55, 23 июля, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижводоканал\n#взятка
Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
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По данным следствия, он получил взятку в размере свыше 579 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В уголовном деле начальника отдела капитального строительства «Ижводоканала» появился еще один эпизод со взяткой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии. 

По информации следователей, с мая 2018 года по апрель 2021 года, будучи начальником отдела, он получил взятку в размере свыше 579 тыс. рублей от представителей коммерческой организации. За эти деньги он способствовал приемке строительно-монтажных работ, их быструю оплату, а также обеспечил покровительство по службе. 

Напомним, ранее сообщалось, что мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — по данным следователей, он получил от снегоболотоход стоимостью 1 070 000 рублей, а также турпутевку стоимостью 907 тыс. рублей. 

По 30 сентября он будет находиться под стражей. 

11:55, 23 июля, 2024
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижводоканал\n#взятка