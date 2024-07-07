Два человека утонули в Удмуртии 6 июля

Кез. Удмуртия. Два случая гибели людей на водоёмах зафиксировали в Удмуртии 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Около 17:00 на реке Лып в посёлке Кез утонул 17-летний подросток. Он шёл с друзьями по воде вдоль береговой линии, но внезапно ушёл под воду. Отмечается, что молодой человек не умел плавать.

В этот же день во время купания с девушкой утонул 29-летний мужчина. Они отдыхали на неофициальном пляже у пруда в деревне Постол Завьяловского района.

Девушка пояснила, что её спутник плыл в центре водоёма. Потом она отвлеклась, а когда вновь решила посмотреть на мужчину, то его уже нигде не было. Очевидцы рассказали, что погибший в пьяном состоянии решил переплыть пруд.

На месте происшествия работали оперативные службы. Сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии вытащили тело на берег.

Жителям Удмуртии напоминают, что купаться можно только в оборудованных местах, не следует заходить воду в пьяном состоянии, а родителям нужно следить за детьми и не оставлять их одних.