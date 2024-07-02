Жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие над малолетними внучками своей супруги

Игра. Удмуртия. Жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие над малолетними внучками супруги, совершенное в 2016 году. Об этом сообщает судейское сообщество.

Подтверждена вина 64-летнего жителя Игринского района в четырех эпизодах преступления восьмилетней давности в отношении потерпевших 2005 и 2008 годов рождения. Обвиняемый совершал сексуальные действия над девочками в состоянии опьянения, когда они приходили в гости к своей бабушке.

В судебном заседании мужчина вину полностью признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, принес извинения потерпевшим.

Суд учел все обстоятельства, в том числе просьбу потерпевшей стороны не наказывать подсудимого строго. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 5 лет 1 месяц с ограничением свободы на 9 месяцев, с применением мер принудительного медицинского характера.