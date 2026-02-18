Игра. Удмуртия. Детский сад №3 в посёлке Игра Удмуртской Республики нуждается в срочном ремонте. Внимание на странице в соцсетях главы Игринского района привлёк местный житель.

«Детский сад №3 «Теремок» критически нуждается в капитальном ремонте. Каждый год обещания и отписки. Деревянные рамы, в некоторых местах уже частично сгнили. Есть риск, что стекло просто выпадет. В тёплое время года крыша бежит, внутри на стенах и потолке образуется плесень. Кирпичи здания крошатся. Огромный вопрос, как до сих пор это здание проходит проверку? Я как отец четырёх детей, двое из которых посещают этот сад, как член Совета отцов Игринского района задаю конкретный вопрос, на который хочу получить конкретный официальный ответ: когда будет сделан капитальный ремонт детского сада №3», — задаётся вопросом Александр Шестаков.

Ему ответил лично глава Игринского района Михаил Жарков:

«Капитальный ремонт здания Игринского детского сада № 3 включён на 2027 год в План развития Игринский район на 2027-2029 годы. В настоящее время проводится работа по подготовке необходимой документации для проектирования и осмечивания работ с источником финансовых вложений, с последующей государственной экспертизой».