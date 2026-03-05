Закрыть
Управтодор обязали устранить выбоины на дороге в Игринском районе

15:54, 05 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия\n#Игринский район\n#дорога\n#Прокуратура\n#выбоины\n#суд
Источник фото: ИА «Сусанин»
Также было выявлено занижение обочины.

Игра. Удмуртия. Прокуратура Игринского района обязала в судебном порядке привести дорогу «Зура-Сепож-Оник-Ирым» в соответствие с нормативными требованиями. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Было обнаружено, что на полотне имеются выбоины и занижение обочины. Прокурор направил в суд исковое заявление против КУ УР «Управтодор» из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги. Суд удовлетворил требования и обязал дорожную компанию устранить дефекты.

