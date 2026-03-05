Игра. Удмуртия. Прокуратура Игринского района обязала в судебном порядке привести дорогу «Зура-Сепож-Оник-Ирым» в соответствие с нормативными требованиями. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Было обнаружено, что на полотне имеются выбоины и занижение обочины. Прокурор направил в суд исковое заявление против КУ УР «Управтодор» из-за ненадлежащего содержания автомобильной дороги. Суд удовлетворил требования и обязал дорожную компанию устранить дефекты.