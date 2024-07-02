Чаще всего жители Удмуртии попадают в происшествия и несчастные случаи после употребления алкоголя

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии чаще всего попадают в происшествия и несчастные случаи из-за употребления алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В регионе смертность от внешних причин — ДТП, несчастных случаев, преступлений, пожаров, отравлений, утоплений, падений — занимает 3 место по распространенности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Согласно статистике, чаще всего жертвами являются мужчины и женщины трудоспособного возраста, которые выпили алкоголь.

С января по май в республике от внешних причин погибли 529 человек. 76 из них скончались в результате переохлаждения, 51 житель погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, 17 — в результате отравления и 10 человек утонули.

«Употребление алкоголя вызывает нарушение координации движений и контроля, человек перестает адекватно оценивать опасность своих действий и их последствия. Что нередко приводит к печальным последствиям», — пояснил главный внештатный нарколог Минздрава Удмуртии, главврач Республиканского наркодиспансера Артем Школяр.

Также несчастные случаи нередко случаются, когда человек не может справиться с кризисной ситуацией.

Главный медицинский психолог Минздрава Удмуртии Светлана Пуговкина пояснила, что в таком состоянии меняется эмоциональная сфера человека и он может испытывать одно из трех доминирующих чувств: депрессию, деструктивные чувства или одиночество.

«К сожалению, в этой ситуации люди часто выбирают деструктивные, саморазрушающие действия, которые никак не помогают справиться с ситуацией», — отметила Светлана Пуговкина.

Она отметила, что если в такой ситуации люди чувствуют опустошенность, возникли проблемы со сном и в общении с близкими, то нужно обратиться к специалисту.